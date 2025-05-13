Не у нас
· 16+ · Анастасия Шарова

Российские ученые готовят вакцину от аллергии на кошек к клиническим испытаниям

Российские ученые достигли важного этапа в разр...

pxhere.com

Подписаться на Дзен.канал

Российские ученые достигли важного этапа в разработке вакцины от аллергии на кошек, переведя проект на стадию подготовки к клиническим тестированиям на добровольцах. Это стало возможным благодаря сотрудничеству Сеченовского университета и Венского медицинского университета, сообщает РИА Новости.

По словам исследователей, после серии проверок было выбрано два наиболее перспективных состава вакцины, которые теперь будут подвергнуты испытаниям на людях. Это значительный шаг вперед в борьбе с аллергией на домашних животных, которая затрудняет жизнь многим людям.

Кроме того, в Санкт-Петербурге, как отмечают в сообщении, возникла проблема нехватки вакцин от бешенства для кошек. Ветеринарные клиники города столкнулись с дефицитом как импортных, так и отечественных препаратов, что усугубляет проблему защиты животных.

Клинические испытания вакцины от аллергии на кошек могут стать прорывом в области иммунологии и улучшить качество жизни людей, страдающих от этого аллергического заболевания.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

4 часа назад

Казань в дыму: как вспыхнул склад с ГСМ и почему это могло закончиться катастрофой

Интересное в Казани

день назад

Без билета и чемодана: рассказываем, куда казанцы бегут за ощущением отпуска

уличный клоп фото

Не у нас

8 часов назад

Ученые обнаружили фрагмент древний артефакт на дне Тихого океана

Не у нас

час назад

Челябинские ученые создали чат-бота для психиатрической помощи

монтаж окон пвх цена за работу в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Челнах скорая помощь уронила пациента по пути в больницу

Не у нас

11 часов назад

5 космических катастроф, которые могут уничтожить Землю без предупреждения

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане живет мужчина по имени Победа, родившийся 9 мая 1945 года

Новости Казани

8 часов назад

В нескольких поселках под Казанью отключили электричество из-за аварии
Лонгриды
4 часа назад

Казань в дыму: как вспыхнул склад с ГСМ и почему это могло закончиться катастрофой

12 мая в Казани вспыхнул пожар в складе с горюч...

Новости Татарстана

4 минуты назад

Татарстанцам рассказали, сколько стоят бараны и коровы к Курбан-байраму

Интересное в Казани

день назад

Без билета и чемодана: рассказываем, куда казанцы бегут за ощущением отпуска

Не у нас

час назад

Челябинские ученые создали чат-бота для психиатрической помощи

Не у нас

час назад

Российские ученые готовят вакцину от аллергии на кошек к клиническим испытаниям
С июня часть пенсионеров в Татарстане получит п...
Новости Татарстана
6 часов назад

С июня часть пенсионеров в Татарстане получит прибавку

Не у нас

час назад

Идеальная кухня на заказ в Москве: качество, стиль и выгодные цены от производителя

Не у нас

час назад

Биологи из Южной Кореи создали новый препарат для восстановления зрения

Новости Татарстана

2 часа назад

Заслуженный артист Татарстана Фирдус Тямаев сообщил о раке щитовидной железы
Крылья без громких слов: рассказываем, как каза...
Интересное в Казани
5 дней назад

Крылья без громких слов: рассказываем, как казанский завод собирал легендарные По-2 и ковал Победу