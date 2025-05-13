Российские ученые готовят вакцину от аллергии на кошек к клиническим испытаниям

Российские ученые достигли важного этапа в разработке вакцины от аллергии на кошек, переведя проект на стадию подготовки к клиническим тестированиям на добровольцах. Это стало возможным благодаря сотрудничеству Сеченовского университета и Венского медицинского университета, сообщает РИА Новости.

По словам исследователей, после серии проверок было выбрано два наиболее перспективных состава вакцины, которые теперь будут подвергнуты испытаниям на людях. Это значительный шаг вперед в борьбе с аллергией на домашних животных, которая затрудняет жизнь многим людям.

Кроме того, в Санкт-Петербурге, как отмечают в сообщении, возникла проблема нехватки вакцин от бешенства для кошек. Ветеринарные клиники города столкнулись с дефицитом как импортных, так и отечественных препаратов, что усугубляет проблему защиты животных.

Клинические испытания вакцины от аллергии на кошек могут стать прорывом в области иммунологии и улучшить качество жизни людей, страдающих от этого аллергического заболевания.