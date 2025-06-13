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Российские туристы могут найти туры в Египет за 29 тысяч рублей

Цены на туры в Россию упали: в Эмираты от 20 ты...

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В июне 2025 года цены на туры значительно снизились. Так, минимальная стоимость 5-дневного отдыха в Египте с вылетом из Москвы составляет 29 тысяч рублей. В эту сумму входят авиабилеты в Шарм-Эль-Шейх и обратно, а также проживание в трехзвездочном отеле с системой «Всё включено». Это предложение относится к горящим турам, что объясняет его относительно низкую цену. В других турах стоимость начинается от 33-35 тысяч рублей с аналогичным уровнем проживания.

Если же выбирать более экономичные варианты, то можно найти туры в двухзвездочные отели с типом питания «полупансион» (завтрак и ужин). На Турцию минимальная цена составит около 35 тысяч рублей за 5 дней без питания в двухзвездочном отеле в Анталье. Немного дороже обойдутся путевки в Мармарис или Аланью с проживанием в трехзвездочных отелях за 36 тысяч рублей.

Для желающих отдыхать в отелях более высокого класса, 4-звездочные отели в таких курортах, как Алания, Кемер и Белек, обойдутся в среднем в 38 тысяч рублей за 5-дневный тур. Путевки в 5-звездочные отели начинаются от 43 тысяч рублей с системой питания «Ультра Всё включено».

Что касается других популярных направлений, минимальная стоимость тура в ОАЭ составляет 20 тысяч рублей, в Таиланд – 45 тысяч, на Мальдивы – 88 тысяч рублей.

Источник: prufy.ru

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