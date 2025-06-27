Российская молодежь все чаще отправляется в путешествия

Молодежь в России начала чаще путешествовать, о чем сообщили «Известия» с ссылкой на исследование ВТБ и платформу «Туту.ру».

В первые месяцы текущего года количество поездок среди людей в возрасте от 18 до 35 лет увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основные расходы во время путешествий приходятся на покупки в супермаркетах, транспорт, а также кафе и рестораны.

Согласно опросу, среди популярных направлений для путешествий у молодежи – Москва (20%), Краснодарский край (10%) и Санкт-Петербург (8%). Также растет интерес к Тульской, Костромской и Вологодской областям. Среди зарубежных стран в лидерах Белоруссия (35%) и Узбекистан (19%), а также наблюдается рост интереса к Японии и Вьетнаму.

Молодые люди предпочитают активный отдых: зумеры составляют 60% всех внутренних поездок и 51% зарубежных путешествий. Часто они выбирают Адыгею (73%) и Карачаево-Черкесию (68%). Миллениалы, в свою очередь, склонны к исследовательским путешествиям, например, на Камчатку (61%), а также выбирают такие зарубежные направления, как Шри-Ланка (73%) и Мальдивы (70%).

Отмечено, что молодежь не только увеличивает расходы, но и чаще путешествует. Особенно активны люди в возрасте от 26 до 35 лет, у которых средний чек вырос на 7%. Путешественники 18-25 лет чаще делают покупки в супермаркетах, кафе и на транспорте, в то время как люди 26-35 лет склонны тратить деньги на товары для дома и медицинские услуги.