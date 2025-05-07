Россияне живут дольше: ученые рассказали, как продлить активную жизнь до 100 лет

Средняя продолжительность жизни в России достигла 73,4 года, но с активным и здоровым периодом — лишь 62 года. Цель медицины и общества — увеличить этот показатель до 67 лет. В XX веке рост обеспечили антибиотики, вакцинация, улучшение питания и медицины. Сегодня внимание смещается на технологии борьбы со старением.

Процессы старения запускаются ещё до рождения, а его проявления — снижение функций и рост хронических заболеваний. Россия отстаёт от развитых стран на 7–10 лет в сроках появления возрастных болезней.

Учёные выделяют 12 ключевых механизмов старения, включая укорочение теломер и окислительный стресс. Аутофагия, физическая активность и сбалансированное питание признаны основными средствами торможения старения. Интеллектуальная активность и эмоциональное здоровье также играют важную роль.

Разрабатываются генные терапии, протезы органов и препараты, способные «ремонтировать» организм. По прогнозам, половина детей, рождающихся сегодня, могут дожить до 100 лет — и в 60 будут лишь на полпути, пишет ianed.ru.