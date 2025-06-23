Россияне выбирают безвизовую Турцию для отдыха в 2025 году

Турция продолжает оставаться одним из самых популярных направлений для отдыха россиян в 2025 году, несмотря на продолжающиеся ограничения со стороны западных стран. Россияне выбирают Турцию за прямые рейсы, удобство въезда без виз и привлекательные цены. Эксперты отмечают высокий спрос на безвизовые направления, в том числе на Анталию, Стамбул и другие города Турции, благодаря мягкому климату и развитой инфраструктуре. Для въезда в страну россиянам достаточно загранпаспорта и обратного билета. Примечательно, что подобные упрощенные правила действуют и для других стран, таких как Сербия и ОАЭ.

Эксперт Станислав Паулаускас предостерегает путешественников о необходимости соблюдать правила пребывания в странах, так как их нарушение может привести к штрафам или депортации. Он также дал советы, как сэкономить на путешествиях, рекомендуя бронировать туры заранее и следить за акциями и скидками.

Источник: PToday