Россияне выбирают Азию для зимнего отдыха

Россияне начали заранее готовиться к зимнему отпуску, активно бронируя туры на новогодние праздники. В этом году интерес к отдыху в зимний период заметно вырос.

По данным сервиса OneTwoTrip, количество тех, кто уже приобрёл авиабилеты и распланировал новогодние каникулы, увеличилось в три раза по сравнению с прошлым летом.

Наибольшим спросом пользуются поездки в Таиланд — на его долю приходится 24,2% всех заказов. Далее следуют Китай (16,2%) и Индонезия (7,5%).

Примечательно, что Турция, которая в прошлом году занимала третье место в списке популярных направлений, в этом сезоне не попала даже в первую десятку.

Источник: OneTwoTrip