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Россияне всё чаще отправляются в мистические уголки страны

Россия и мистический туризм: почему загадочные ...

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С начала 2025 года интерес к мистическим путешествиям в России вырос в 2,5 раза. Туристы устремляются к загадочным точкам — от горы Воттоваара в Карелии до острова Ольхон на Байкале. Цены варьируются от 35 до 200 тысяч рублей.

По словам организатора путешествий Альбины Хисамовой, туристам надоели стандартные маршруты — они хотят уникальности, ярких эмоций и контента для соцсетей. Особенно вырос интерес после выхода сериалов и фильмов на мистическую тему.

Главные участники таких туров — молодёжь до 30 лет и взрослые до 50, интересующиеся эзотерикой. Популярны маршруты с обрядами, шаманами и «местами силы». Многие верят, что они меняют взгляд на жизнь.

Путешественница Вероника Орлова отмечает: внутрироссийский мистический туризм начал активно развиваться недавно. Сейчас на пике — заброшенные города, такие как Молога или Кадыкчан. Туристы едут не только за атмосферой, но и за адреналином.

Многие говорят, что после таких поездок ощущают прилив вдохновения — кто-то начинает рисовать, кто-то — изучать историю. Экстрасенс Азат Юсупов считает, что люди ищут в этих местах душевное спокойствие и способ отвлечься от суеты.

Аналитики прогнозируют: к 2027 году рынок мистического туризма в России может достичь трёх миллиардов рублей. Туроператоры уже включают такие маршруты в каталоги, а власти видят в них туристический потенциал.

Популярные мистические направления

  • Бесов нос, Карелия — стрелки часов замирают, ощущается прилив энергии.

  • Долина привидений, Крым — скалы «оживают» при луне.

  • Ямантау, Башкортостан — легенды о «царстве мёртвых» и злых духах.

  • Чёртов палец, Адыгея — по поверьям, скала скрывает древний храм.

  • Сейдозеро, Мурманская область — место с репутацией портала в иные миры.

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