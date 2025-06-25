Не у нас
· 16+ · Анастасия Котенкова

Россияне узнали о признаках шпионского ПО в телефоне

В последние годы защита личных данных становитс...

Подписаться на Дзен.канал

В последние годы защита личных данных становится всё более важной, особенно в свете сбора информации о местоположении пользователей через приложения. Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества отметили, что игнорирование этого аспекта может привести к утечкам данных и нежелательному слежению.

Одним из признаков шпионского ПО является всплывающая реклама, связанная с текущим местоположением пользователя. Это может свидетельствовать о том, что данные о местоположении передаются рекламным сетям, часто с формального согласия пользователя, зафиксированного в политике конфиденциальности. Однако многие приложения запрашивают доступ к геолокации без реальной необходимости, что должно насторожить.

Эксперты рекомендуют внимательнее следить за разрешениями, предоставляемыми приложениям. Если программа требует доступ к геолокации без нужды, стоит ограничить такие разрешения. Проверку разрешений можно провести в разделе "Настройки" на устройствах iPhone и Android, в разделе «Приложения» и «Разрешения».

Для минимизации сбора данных о местоположении важно отключать геолокацию, когда она не требуется. На устройствах Android это можно сделать через быстрый доступ или в разделе «Настройки» — «Местоположение», а на iOS — в «Настройки» — «Конфиденциальность и безопасность» — «Службы геолокации». Отключение геолокации не остановит приложения, которые уже получили доступ к местоположению, но предотвратит дальнейший сбор данных.

Перед установкой приложения эксперты рекомендуют внимательно изучать его политику конфиденциальности, чтобы узнать, какие данные собираются и как они будут использованы.

Сергей Кузьменко, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества, подчеркнул важность защиты личных данных и призвал пользователей быть бдительными и анализировать разрешения, предоставляемые приложениями.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Сбер проведет «Бизнес-Фест» для предпринимателе...
Важное в РТ
29 минут назад

Сбер проведет «Бизнес-Фест» для предпринимателей в Казани

Лонгриды

день назад

Ливневки Казани на грани: как город борется с подтоплениями?

Важное в РТ

29 минут назад

Сбер проведет «Бизнес-Фест» для предпринимателей в Казани

гель от тараканов самый эффективный отзывы

Лонгриды

19 часов назад

Вода по пояс, долги по плечи: как затопление стало кульминацией судебного процесса

Интересное в Казани

2 дня назад

Открылись продажи дома в лучшем ЖК России

заточка ножей блендера в Москве

Не у нас

день назад

Польша избавляется от «русского хлама» в Гдыни

Не у нас

день назад

Почти треть россиян старше 35 лет защищает свои гаджеты от слежки

Не у нас

день назад

Разработана новая система для улучшения контроля сахара при диабете

Не у нас

22 часа назад

Великобритания обеспокоена приближением российских военных судов к своим берегам

Не у нас

23 часа назад

Польша вводит четырехдневную рабочую неделю с сохранением зарплаты
Новости Татарстана
3 дня назад

Клубника в Татарстане созрела раньше срока и дала двойной урожай

В Татарстане клубника и земляника поспели раньш...

Не у нас

4 минуты назад

Биологи предупредили о сокращении падальщиков и угрозах для людей

Интересное в Казани

2 часа назад

Храп, боли, асимметрия лица: рассказываем, как незаметные проблемы с челюстью разрушают здоровье

Не у нас

9 минут назад

Депутат Иванов объяснил, как выбрать вуз для будущего священнослужителя

Не у нас

14 минут назад

Россияне узнали о признаках шпионского ПО в телефоне
Сабантуй в Мирном: заторы, веселье и культурные...
Лонгриды
3 дня назад

Сабантуй в Мирном: заторы, веселье и культурные богатства Татарстана

Не у нас

19 минут назад

Ящерицы Xantusiidae выжили после падения метеорита

Не у нас

24 минуты назад

Разработан датчик, который различает безопасный спирт и метанол

Не у нас

29 минут назад

В Воронеже разработают методы диагностики для борьбы с раком
АО «Трaнснефть – Прикамье» определило победител...
Интересное в Казани
6 дней назад

АО «Трaнснефть – Прикамье» определило победителей конкурса профессионального мастерства