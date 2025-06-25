Россияне узнали о признаках шпионского ПО в телефоне

В последние годы защита личных данных становится всё более важной, особенно в свете сбора информации о местоположении пользователей через приложения. Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества отметили, что игнорирование этого аспекта может привести к утечкам данных и нежелательному слежению.

Одним из признаков шпионского ПО является всплывающая реклама, связанная с текущим местоположением пользователя. Это может свидетельствовать о том, что данные о местоположении передаются рекламным сетям, часто с формального согласия пользователя, зафиксированного в политике конфиденциальности. Однако многие приложения запрашивают доступ к геолокации без реальной необходимости, что должно насторожить.

Эксперты рекомендуют внимательнее следить за разрешениями, предоставляемыми приложениям. Если программа требует доступ к геолокации без нужды, стоит ограничить такие разрешения. Проверку разрешений можно провести в разделе "Настройки" на устройствах iPhone и Android, в разделе «Приложения» и «Разрешения».

Для минимизации сбора данных о местоположении важно отключать геолокацию, когда она не требуется. На устройствах Android это можно сделать через быстрый доступ или в разделе «Настройки» — «Местоположение», а на iOS — в «Настройки» — «Конфиденциальность и безопасность» — «Службы геолокации». Отключение геолокации не остановит приложения, которые уже получили доступ к местоположению, но предотвратит дальнейший сбор данных.

Перед установкой приложения эксперты рекомендуют внимательно изучать его политику конфиденциальности, чтобы узнать, какие данные собираются и как они будут использованы.

Сергей Кузьменко, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества, подчеркнул важность защиты личных данных и призвал пользователей быть бдительными и анализировать разрешения, предоставляемые приложениями.