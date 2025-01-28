Россияне могут забрать до 412 тысяч пенсионных накоплений в 2025 году
В 2025 году российские пенсионеры смогут разово получить всю сумму своих пенсионных накоплений, если её размер не превышает 412 тысяч рублей, сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов в беседе с РИА Новости.
Если же накопления превышают этот порог, пенсионеру назначается ежемесячная выплата. Она рассчитывается на основе суммы накоплений и периода выплат, который, по закону, составляет 22,5 года.
Гаврилов привёл пример:
«Если накопления составляют 500 тысяч рублей, то ежемесячная выплата будет примерно 1852 рубля в дополнение к основной пенсии».
Как узнать размер накоплений
Чтобы заранее определить, возможно ли получить единовременную выплату или будет назначен ежемесячный платёж, пенсионерам рекомендуется уточнить размер своих накоплений. Это можно сделать через:
- Социальный фонд России;
- Портал Госуслуг.
Эта мера даёт пенсионерам больше возможностей для управления своими финансами и планирования расходов на будущее.
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