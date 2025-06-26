Россияне ищут альтернативу Анапе после аварии в Чёрном море

В 2025 году российские туристы, предпочитающие песчаные пляжи, начали искать новые курорты для летнего отдыха, переключив внимание с Анапы на другие направления, как в России, так и за рубежом. Эксперты посчитали, сколько будет стоить недельный отдых для семьи из трёх человек на отечественных курортах.

Согласно данным национального туроператора Алеан, в этом сезоне популярностью пользуются западное и восточное побережья Крыма, курорты Дагестана и Азовское побережье Краснодарского края. Например, в Дагестане недельный тур с завтраками для семьи обойдется от 49 700 рублей, а с трёхразовым питанием — от 81 900 рублей.

На Крымском побережье песчаные пляжи можно найти в таких городах, как Евпатория, Саки, Феодосия и Судак. Стоимость недельного отдыха с системой «все включено» начинается от 84 000 рублей, а с трёхразовым питанием — от 37 800 рублей. На Азовском побережье стоимость проживания с полным пансионом начинается от 49 000 рублей, а с системой «все включено» — от 96 505 рублей.

На Азовском море Краснодарского края, например в Ейске и Темрюкском районе, недельный отдых с завтраками для семьи из трёх человек будет стоить от 45 500 рублей. В Геленджике и Туапсе отдых с полным пансионом обойдется от 57 120 рублей в Геленджике и от 59 900 рублей в Туапсинском районе.

В Сочи, где преобладают галечные пляжи, недельное проживание с полным пансионом стоит от 78 750 рублей. Бюджетные варианты также имеются — в гостевых домах с завтраками отдых для семьи на неделю начинается от 26 950 рублей.

Интерес к Анапе в этом году снизился, однако бронирования продолжаются. Отели предлагают скидки до 55% и развивают инфраструктуру, предлагая отдых по системе «все включено». В июле недельный отдых по такой системе на семью из трёх человек можно найти от 51 295 рублей.

Источник: newizv.ru