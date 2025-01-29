Россиянам рекомендовали не посещать Китай с 29 января

В 2025 году Китайский Новый год стартует 29 января и продлится как минимум две недели. Несмотря на интерес к этому празднику, ажиотажа среди туристов не наблюдается, сообщает «МК в Новосибирске».

В этот период вся страна преображается: улицы украшают яркими декорациями, а на площадях проходят масштабные фестивали. Однако для тех, кто не знаком с местными традициями, поездка может оказаться непростым испытанием.

Как рассказал новосибирец Андрей Дюмин, который встречал Новый год в Харбине, в праздничный день большинство магазинов и ресторанов закрываются. Поэтому туристам стоит заранее спланировать свой досуг, а возможно, и присоединиться к местным жителям в их торжествах. Исключение составляют популярные курортные зоны, например, Санья, но и там в это время наблюдается наплыв отдыхающих, что сказывается на заполняемости отелей и транспорта.

Глава туроператора ООО «Первый Туристический» Анна Сукиасян отмечает, что во время праздника Китай озаряется фейерверками, что создает высокий уровень шума. Туристам, чувствительным к громким звукам, стоит заранее позаботиться о берушах.

Тем, кто хочет прочувствовать атмосферу праздника, пообщаться с местными жителями и не боится языкового барьера, этот период может подарить незабываемые впечатления. Эксперты напоминают, что китайцы ценят уважение к их культуре и традициям, поэтому гостям страны стоит учитывать местные обычаи.