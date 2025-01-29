Не у нас
· 16+ · Служба новостей

Россиянам рекомендовали не посещать Китай с 29 января

Подписаться в Telegram

В 2025 году Китайский Новый год стартует 29 января и продлится как минимум две недели. Несмотря на интерес к этому празднику, ажиотажа среди туристов не наблюдается, сообщает «МК в Новосибирске».

В этот период вся страна преображается: улицы украшают яркими декорациями, а на площадях проходят масштабные фестивали. Однако для тех, кто не знаком с местными традициями, поездка может оказаться непростым испытанием.

Как рассказал новосибирец Андрей Дюмин, который встречал Новый год в Харбине, в праздничный день большинство магазинов и ресторанов закрываются. Поэтому туристам стоит заранее спланировать свой досуг, а возможно, и присоединиться к местным жителям в их торжествах. Исключение составляют популярные курортные зоны, например, Санья, но и там в это время наблюдается наплыв отдыхающих, что сказывается на заполняемости отелей и транспорта.

Глава туроператора ООО «Первый Туристический» Анна Сукиасян отмечает, что во время праздника Китай озаряется фейерверками, что создает высокий уровень шума. Туристам, чувствительным к громким звукам, стоит заранее позаботиться о берушах.

Тем, кто хочет прочувствовать атмосферу праздника, пообщаться с местными жителями и не боится языкового барьера, этот период может подарить незабываемые впечатления. Эксперты напоминают, что китайцы ценят уважение к их культуре и традициям, поэтому гостям страны стоит учитывать местные обычаи.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Из Казани в Китай: история сноубордиста, покорившего восточные склоны

Важное в РТ

час назад

Число абонентов t2 из Китая в Казани выросло в семь раз после БРИКС

тараканы домашние фото виды разные

Не у нас

день назад

В Крыму у 14-летнего подростка вырос хвост после удаления кисты на копчике

Новости России

2 дня назад

Находят хобби и раскрывают душу

тренер по растяжке обучение в Казани

Новости Казани

день назад

В Казани продают самодельный спорткар за 7,5 млн рублей

Не у нас

день назад

В Костомукше продаётся раритетный «Москвич-412» без тормозов

Не у нас

день назад

В «Газпроме» хотят повысить цены на газ для населения

Не у нас

день назад

Термоядерный реактор в Китае рекордные 18 минут удерживал плазму

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 28 января на видео попало лобовое столкновение Lada и грузовика
Новости Казани
11 часов назад

Эксперт КФУ Михаил Абрамский ответил, безопасна ли «оплата по лицу»

На фоне роста популярности дипфейков проблема у...

Не у нас

11 минут назад

Настоящий апокалипсис: Землю накроет мощнейшая магнитная буря уже летом 2025 года

Не у нас

26 минут назад

Протоирей Хватов: православие допускает существование инопланетян

Не у нас

31 минуту назад

Ученый МГУ: Генная инженерия не сделает людей бессмертными

Не у нас

56 минут назад

Прибор для борьбы с хронической болью получил регистрацию в России
Мать, младенец которой умер после "игры" в Зеле...
Новости Татарстана
2 часа назад

Мать, младенец которой умер после "игры" в Зеленодольске, приговорили к 8 годам

Не у нас

час назад

В России выставили на продажу две классические «Волги» ГАЗ-21

Не у нас

час назад

Исследователи ищут в Сибири доказательства существования древних цивилизаций

Не у нас

час назад

Россиянам рекомендовали не посещать Китай с 29 января
АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги творче...
Новости России
5 дней назад

АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги творческого смотра-конкурса