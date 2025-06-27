Россиян предупреждают о мошенничестве через звонки от врачей

В последнее время в России распространилась новая схема телефонного мошенничества, при которой злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками медицинских учреждений. Об этом рассказал Тимофей Воронин, руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика». Мошенники могут выдавать себя не только за работников регистратуры, но и за врачей, пытаясь получить доступ к аккаунтам граждан на портале «Госуслуги».

Основной целью таких звонков является выманивание кода подтверждения, который необходим для доступа к аккаунту. Мошенники могут предложить бесплатные анализы или диспансеризацию, утверждая, что для записи нужно назвать код подтверждения, который является паролем от аккаунта.

Эксперты предупреждают, что медицинские учреждения вряд ли будут звонить гражданам через мессенджеры или запрашивать личные данные. Также стоит насторожиться, если на другом конце провода называют такие названия, как «центральная больница» или «районная поликлиника», поскольку это может быть признаком мошенничества.

Источник: russian.rt.com