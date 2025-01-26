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Россия в 2024 году ввезла грузинского вина на $182,6 млн

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В 2024 году Россия импортировала грузинское вино на сумму $182,6 млн (17,8 млрд рублей), что стало рекордным показателем за всю историю двусторонней торговли. По данным местной статистической службы, за год закупки увеличились на 8,5%, составив 66,7 тысячи тонн — на 7% больше, чем в 2023 году. Однако достичь максимума 2022 года, когда импорт превысил 70 тысяч тонн, не удалось.

Основные покупатели грузинского вина

Россия остаётся крупнейшим покупателем грузинского вина уже более десяти лет, значительно опережая другие страны. На втором месте — Польша, которая увеличила импорт на 10,3%, доведя его стоимость до $16,6 млн (1,5 млрд рублей). Замыкает тройку Украина, сократившая закупки на 14% до $12,5 млн (около 1,1 млрд рублей). В пятёрку лидеров вошли также Казахстан и Китай.

Общий экспорт грузинского вина

В 2024 году Грузия экспортировала 94,7 тысячи тонн вина — это второй по величине показатель в её новейшей истории, уступающий лишь рекорду 2022 года. Доход от экспорта составил $276 млн (свыше 27 млрд рублей), что на 6,5% больше, чем годом ранее.

Значимость России для грузинского винного рынка

Россия обеспечивает основную долю экспорта грузинского вина, поддерживая устойчивый рост в этой сфере. Такие результаты свидетельствуют о стабильно высоком спросе на грузинскую продукцию, что делает российский рынок ключевым для винодельческой отрасли Грузии.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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