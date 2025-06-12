Россия разрабатывает фотобиореактор для жизни на Луне и Марсе

В России продолжается разработка фотобиореактора, который должен обеспечить условия для жизни на возможных базах на Луне и Марсе. Первые испытания с участием человека запланированы на конец лета.

Фотобиореактор использует микроводоросли для очистки воздуха и воды, преобразуя углекислый газ в кислород. На начальном этапе теста человек будет вдыхать воздух, прошедший через устройство, в течение одного часа. Первые испытания проведет руководитель проекта.

Система включает установку для разделения воздуха, где выдыхаемый человеком воздух обрабатывается через адсорбционное оборудование на цеолите. Углекислый газ направляется к микроводорослям, которые вырабатывают кислород, возвращаемый обратно в дыхательную маску.

Испытания технологии уже начались, и сейчас команда проверяет работу системы разделения воздуха. Этот этап является подготовительным перед полными тестами с участием людей.

Источник: ТАСС