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Россия и Китай укрепляют связи в области научной инфраструктуры

Россия нацелена на сотрудничество с Китаем в об...

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Россия активно развивает сотрудничество с Китаем в области научной инфраструктуры, особенно в проектах мегасайенса. Заместитель министра науки и высшего образования РФ, Константин Могилевский, заявил об этом в интервью ТАСС после встреч министров науки и технологий стран ШОС и инициативы «Один пояс — один путь», которые состоялись в Чэнду 11-12 июня.

Могилевский подчеркнул, что Россия готова к совместному использованию крупных научных объектов. На данный момент в России функционирует или строится восемь высокотехнологичных объектов, которые могут быть использованы для совместных исследований, включая проекты с китайскими коллегами.

Он также отметил, что Россия открыта для участия зарубежных ученых в исследованиях на российских установках, с учетом накопленных знаний китайских специалистов. Замминистра подчеркнул важность науки как источника больших данных в различных областях, таких как материалы, медицина и генетика. Сотрудничество на двусторонних и многосторонних платформах позволит укрепить научные связи и обмен информацией между странами.

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