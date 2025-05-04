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Роспотребнадзор сообщил о крысах, распространяющих инфекцию в России

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Роспотребнадзор предупредил жителей России о вспышке опасного заболевания — геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). Инфекцию переносят мелкие грызуны, чаще всего крысы и мыши.

Болезнь начинается как обычный грипп: температура до 40°C, озноб, сильная головная и мышечная боль. Но затем могут возникать кровотечения из носа, желудка или матки, а также проблемы с почками. Возможны боли в животе и пояснице, уменьшение объема мочи, в ней может появиться кровь. Без лечения болезнь может привести к смерти.

Чтобы защититься:

  • избегайте контакта с грызунами;

  • тщательно проветривайте помещения;

  • во время уборки надевайте маску и перчатки;

  • не употребляйте продукты, до которых могли добраться крысы;

  • следите за чистотой в частных домах и на дачах.

При укусе грызуна нужно срочно обращаться к врачу.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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