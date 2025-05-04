Роспотребнадзор сообщил о крысах, распространяющих инфекцию в России

Роспотребнадзор предупредил жителей России о вспышке опасного заболевания — геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). Инфекцию переносят мелкие грызуны, чаще всего крысы и мыши.

Болезнь начинается как обычный грипп: температура до 40°C, озноб, сильная головная и мышечная боль. Но затем могут возникать кровотечения из носа, желудка или матки, а также проблемы с почками. Возможны боли в животе и пояснице, уменьшение объема мочи, в ней может появиться кровь. Без лечения болезнь может привести к смерти.

Чтобы защититься:

избегайте контакта с грызунами;

тщательно проветривайте помещения;

во время уборки надевайте маску и перчатки;

не употребляйте продукты, до которых могли добраться крысы;

следите за чистотой в частных домах и на дачах.

При укусе грызуна нужно срочно обращаться к врачу.