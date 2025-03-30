Роспотребнадзор рассказал, как бороться с грызунами в домах и на участках

Перед началом дачного сезона специалисты Роспотребнадзора по Татарстану рассказали, как эффективно бороться с грызунами.

Среди проверенных методов — установка ловушек (в том числе электронных и клеевых), использование капканов, родентицидов и ядов в газообразной форме. Но не менее важна профилактика, которая помогает сократить численность вредителей.

Чтобы мыши и крысы не проникали в дом или на предприятие, стоит заранее устранить все щели и трещины в стенах, полу и фундаменте. Окна и вентиляционные отверстия нужно закрыть мелкоячеистыми решётками, а двери — плотно прикрывать.

Также важно поддерживать порядок: не захламлять помещения, своевременно убирать мусор, вывозить его и хранить пищевые отходы в закрытых контейнерах. Чем меньше укромных уголков — тем меньше шансов у грызунов устроиться на участке.