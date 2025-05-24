Роспотребнадзор предостерег россиян от желтой лихорадки
Роспотребнадзор напомнил, что в России случаев желтой лихорадки не было уже более 30 лет. Эта болезнь распространена в Центральной и Южной Америке, а также в экваториальной Африке.
В ведомстве отметили, что по международным правилам для въезда в страны с высоким риском заражения требуется вакцинация против желтой лихорадки.
Роспотребнадзор рекомендовал всем, кто собирается в такие регионы, пройти прививку, а во время поездки использовать репелленты, противомоскитные сетки и носить закрытую одежду.
Ситуация с желтой лихорадкой находится под постоянным контролем ведомства.
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