Роспотребнадзор предостерег россиян от желтой лихорадки

Роспотребнадзор напомнил, что в России случаев желтой лихорадки не было уже более 30 лет. Эта болезнь распространена в Центральной и Южной Америке, а также в экваториальной Африке.

В ведомстве отметили, что по международным правилам для въезда в страны с высоким риском заражения требуется вакцинация против желтой лихорадки.

Роспотребнадзор рекомендовал всем, кто собирается в такие регионы, пройти прививку, а во время поездки использовать репелленты, противомоскитные сетки и носить закрытую одежду.

Ситуация с желтой лихорадкой находится под постоянным контролем ведомства.