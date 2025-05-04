Роспотребнадзор назвал риски распространения сибирской язвы в России

Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с сибирской язвой в Таиланде. По данным ведомства, опасности распространения болезни в России нет — инфекция не передаётся от человека к человеку, а значит, эпидемия исключена.

Для предотвращения завоза опасных инфекций на границах страны действует санитарно-карантинный контроль. Это помогает контролировать эпидемиологическую обстановку.

Гражданам советуют не покупать мясо с рук и на стихийных рынках. А при подозрении на заболевание у животных — сразу обращаться к ветеринару.

Напомним, ранее в Таиланде зафиксирован смертельный случай: человек заразился сибирской язвой после употребления заражённого мяса.