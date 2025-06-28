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Роспотребнадзор назвал грибы, опасные даже без яда

Когда съедобные грибы становятся опасными

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В средней полосе России начался грибной сезон. Съедобные грибы можно есть даже сырыми, условно съедобные — только после вымачивания и варки. Ядовитые опасны всегда. По данным Роспотребнадзора, в России около 50 видов ядовитых грибов. Особенно опасны бледная поганка и некоторые мухоморы — отравление ими тяжело переносят дети и люди с ослабленным здоровьем.

Симптомы отравления грибами

Типичные признаки — рвота, диарея, боль в животе, слабость. В тяжёлых случаях — судороги, желтуха, проблемы с сердцем и почками. До приезда врача нужно промыть желудок, дать сорбент и по возможности — слабительное.

Сохраните оставшиеся грибы — это поможет врачам.

Какие грибы ещё могут навредить

  • Условно съедобные, как навозники, при употреблении с алкоголем вызывают сильную интоксикацию.

  • Грибы, растущие у дорог и заводов, могут накапливать токсины и тяжёлые металлы.

  • Старые грибы содержат продукты распада, которые вызывают отравление.

  • Долго хранившиеся грибы могут испортиться — их нужно готовить сразу.

  • Покупка с рук — рискованно: только грибы с рынков проходят проверку.

Червивые грибы не опасны, но малоприятны. От насекомых можно избавиться замачиванием в солёной воде.

Источник: КП.РУ

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