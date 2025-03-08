Роскачество выяснило, какие сотрудники будут востребованы в ближайшие годы
Фотограф: Christina Morillo: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/1181534/
Специалисты Роскачества совместно с компанией Beyond Taylor проанализировали рынок труда и выделили направления, которые будут востребованы в ближайшие годы.
Какие навыки важны?
- Организационное развитие
- Работа с клиентами
- Обоснование новых предложений
Одна из ключевых тенденций последних лет — клиентократия. Это подход, при котором сотрудники работают не просто на начальство или в рамках строгих регламентов, а ориентируются на потребности клиентов. Компании, выстраивающие свою стратегию в этом направлении, получают конкурентные преимущества.
Какие специальности востребованы?
- Экономика, маркетинг, менеджмент, инноватика
Будущие специалисты изучают, как управлять изменениями в компании, перестраивать организационные процессы и делать бизнес клиентоориентированным.
- Цифровые технологии
IT-специалисты, аналитики данных, UX/UI-дизайнеры, эксперты по кибербезопасности – эти профессии востребованы не только в России, но и во всем мире.
- Классические профессии
Медики, инженеры и финансисты остаются незаменимыми специалистами, так как их труд сложнее всего автоматизировать.
Как выбрать профессию?
Перед поступлением важно оценить свои сильные и слабые стороны. Профориентация поможет определить, какая сфера деятельности будет интересна и перспективна.
При выборе учебного заведения стоит обратить внимание на:
- Практическую направленность программы
- Возможность стажировок и практик
- Дополнительные курсы и программы по цифровым технологиям
Современный рынок труда требует постоянного обучения и адаптации к новым условиям. Развитие гибких навыков и готовность к самообучению станут важным преимуществом в построении успешной карьеры.
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