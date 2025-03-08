Не у нас
· 16+ · Диана Вагапова

Роскачество выяснило, какие сотрудники будут востребованы в ближайшие годы

Специалисты Роскачества совместно с компанией B...

Фотограф: Christina Morillo: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/1181534/

Подписаться на Дзен.канал

Специалисты Роскачества совместно с компанией Beyond Taylor проанализировали рынок труда и выделили направления, которые будут востребованы в ближайшие годы.

Какие навыки важны?

  • Организационное развитие
  • Работа с клиентами
  • Обоснование новых предложений

Одна из ключевых тенденций последних лет — клиентократия. Это подход, при котором сотрудники работают не просто на начальство или в рамках строгих регламентов, а ориентируются на потребности клиентов. Компании, выстраивающие свою стратегию в этом направлении, получают конкурентные преимущества.

Какие специальности востребованы?

  • Экономика, маркетинг, менеджмент, инноватика

Будущие специалисты изучают, как управлять изменениями в компании, перестраивать организационные процессы и делать бизнес клиентоориентированным.

  • Цифровые технологии

IT-специалисты, аналитики данных, UX/UI-дизайнеры, эксперты по кибербезопасности – эти профессии востребованы не только в России, но и во всем мире.

  • Классические профессии

Медики, инженеры и финансисты остаются незаменимыми специалистами, так как их труд сложнее всего автоматизировать.

Как выбрать профессию?

Перед поступлением важно оценить свои сильные и слабые стороны. Профориентация поможет определить, какая сфера деятельности будет интересна и перспективна.

При выборе учебного заведения стоит обратить внимание на:

  • Практическую направленность программы
  • Возможность стажировок и практик
  • Дополнительные курсы и программы по цифровым технологиям

Современный рынок труда требует постоянного обучения и адаптации к новым условиям. Развитие гибких навыков и готовность к самообучению станут важным преимуществом в построении успешной карьеры.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Кадровый голод в Татарстане: почему работодатели стали звать на работу более старших людей

Новости России

день назад

Эксперты киноиндустрии назвали самых ярких героинь российских сериалов

квартира после дезинсекции

Новости Казани

день назад

В Казани отменен концерт Лолиты

Интересное в Казани

2 дня назад

Древнейшее блюдо, которое не так просто приготовить: рассказываем, где в Казани добыть настоящий стейк

перманентный макияж санкт-петербург в Санкт-Петербурге

Не у нас

день назад

Священник рассказал, что не нужно класть в гроб

Не у нас

день назад

В Тихом океане из дыры вытекает «смазка»

Новости Казани

день назад

В Казани сожгли авто сотрудника военкомата

Новости Казани

день назад

Казань встала в 8-балльных пробках

Новости Казани

день назад

Вознесенский тракт станет платным с 9 марта
Новости Казани
2 дня назад

16 марта в Казани пройдут бесплатные лекции для музыкантов

16 марта лаборатория откроется для всех желающих

Не у нас

час назад

В Британии на аукционе с картин, созданных ИИ, выручили 728 тысяч долларов

Интересное в Казани

день назад

Пицца по-татарски: в Казани изобрели новый вид традиционного итальянского блюда

Не у нас

час назад

В Санкт-Петербурге учатся технологии 3D-печати таблеток

Новости Казани

час назад

Казань вошла в список городов России с самыми высокими ценами на вторичное жилье
2 иглы из живота женщины вытащили врачи РКБ Тат...
Новости Татарстана
день назад

2 иглы из живота женщины вытащили врачи РКБ Татарстана

Не у нас

час назад

В Казани прошел митинг пострадавших дольщиков ИЖС от мошеннических схем

Новости Казани

час назад

В Казани три аграрных учебных заведения объединят в один университет

Не у нас

8 часов назад

Роскачество: непрерывный трудовой стаж не обязателен для пенсии
Скидки до 50%: казанцы отдают стоматологам на л...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Скидки до 50%: казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать