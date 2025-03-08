Роскачество выяснило, какие сотрудники будут востребованы в ближайшие годы

Специалисты Роскачества совместно с компанией Beyond Taylor проанализировали рынок труда и выделили направления, которые будут востребованы в ближайшие годы.

Какие навыки важны?

Организационное развитие

Работа с клиентами

Обоснование новых предложений

Одна из ключевых тенденций последних лет — клиентократия. Это подход, при котором сотрудники работают не просто на начальство или в рамках строгих регламентов, а ориентируются на потребности клиентов. Компании, выстраивающие свою стратегию в этом направлении, получают конкурентные преимущества.

Какие специальности востребованы?

Экономика, маркетинг, менеджмент, инноватика

Будущие специалисты изучают, как управлять изменениями в компании, перестраивать организационные процессы и делать бизнес клиентоориентированным.

Цифровые технологии

IT-специалисты, аналитики данных, UX/UI-дизайнеры, эксперты по кибербезопасности – эти профессии востребованы не только в России, но и во всем мире.

Классические профессии

Медики, инженеры и финансисты остаются незаменимыми специалистами, так как их труд сложнее всего автоматизировать.

Как выбрать профессию?

Перед поступлением важно оценить свои сильные и слабые стороны. Профориентация поможет определить, какая сфера деятельности будет интересна и перспективна.

При выборе учебного заведения стоит обратить внимание на:

Практическую направленность программы

Возможность стажировок и практик

Дополнительные курсы и программы по цифровым технологиям

Современный рынок труда требует постоянного обучения и адаптации к новым условиям. Развитие гибких навыков и готовность к самообучению станут важным преимуществом в построении успешной карьеры.