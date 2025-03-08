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Роскачество: непрерывный трудовой стаж не обязателен для пенсии

В России непрерывный трудовой стаж не является ...

Фотограф: SHVETS production: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/7545280/

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В России непрерывный трудовой стаж не является обязательным для получения пенсии, сообщает Gazeta.SPb.

В Советском Союзе размер пенсии зависел от того, сколько времени человек проработал на одном предприятии. В современной России для получения пенсии важны следующие критерии: возраст (65 лет для мужчин и 60 лет для женщин), минимальный страховой стаж (не менее 15 лет) и количество пенсионных баллов (не менее 30).

Как пояснили в пресс-службе Роскачества, страховой стаж включает в себя периоды работы, за которые уплачивались взносы в Пенсионный фонд России. Каждый год работы по трудовому договору приносит баллы, которые влияют на размер будущей пенсии. Максимально за год можно набрать 10 баллов.

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