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Родители умершего ребенка отсудили $2,25 млн за видео вскрытия

Родители умершего во время родов ребенка отсуди...

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В США семья из штата Джорджия получила компенсацию в размере $2,25 млн за видео со вскрытия их ребенка, который умер при родах. Патологоанатом Джейсон Гейтс из Атланты разместил снимки и видео младенца в своих соцсетях без согласия родителей. Инцидент произошел после того, как Джессика Росс и Трейвеон Тейлор обратились к Гейтсу с просьбой установить точную причину смерти их сына, который погиб при затруднении в родовых путях. Гейтс опубликовал в соцсетях видео, где голова младенца была отделена от тела, что привело к судебному разбирательству. Суд признал публикацию незаконной, и медик выплатит $2 млн, а клиника — $250 тысяч.

Источник: Газета.ру

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