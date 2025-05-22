Роботы-доставщики могут войти в дорожно-транспортную систему РФ

В скором будущем на улицах российских городов могут появиться автономные курьеры — специальные роботы, которые будут выполнять доставку и одновременно подчиняться правилам дорожного движения. Устройства получат индивидуальные номера, QR-коды для идентификации, а их максимальная скорость не превысит 25 км/ч.

Где смогут двигаться такие устройства?

Роботы смогут перемещаться по тротуарам, велодорожкам, обочинам, а также внутри зданий. Их маршруты будут согласованы с сигналами светофоров, и они будут строго соблюдать установленные правила движения. Такое внедрение, по мнению специалистов, позволит интегрировать новые технологии в городскую инфраструктуру без ущерба для безопасности.

Эксперты подчёркивают, что помимо удобства для пользователей, заказывающих доставку, такие роботы будут способствовать снижению числа нарушений на дорогах — ведь их действия можно будет легко отслеживать и регулировать при помощи цифровых решений.

Защита и оформление

Каждому курьерскому роботу планируют оформить страховку на сумму до 500 тысяч рублей. Это позволит компенсировать возможный ущерб при дорожно-транспортных происшествиях и снизит риски для служб доставки.

Планируется также внедрение отдельного порядка оформления ДТП с участием таких устройств. Специальная процедура будет учитывать особенности их работы и взаимодействия с другими участниками движения.

Перспективы для логистики и бизнеса

Использование роботов-доставщиков откроет новые горизонты для компаний, работающих в сфере логистики и экспресс-доставки. Благодаря круглосуточной работе и точности, роботы могут существенно ускорить выполнение заказов и повысить эффективность сервисов.

Это нововведение — часть масштабного процесса технологической трансформации. С каждым годом роботы всё активнее внедряются в повседневную жизнь, делая её удобнее, безопаснее и технологичнее, пишет ProKazan.