Американская компания Akero Therapeutics представила efruxifermin — инновационный препарат для лечения метаболического ассоциированного стеатогепатита (MASH), который способен не только замедлять прогрессирование заболевания, но и восстанавливать поврежденные ткани печени.

Клинические испытания длились 96 недель и показали, что у 39% пациентов, принимавших препарат в дозе 50 мг, наблюдалась регрессия цирроза печени. Для сравнения, в группе плацебо этот показатель составил всего 15%. MASH, которым страдают около 5% взрослых в США, до сих пор считался практически неизлечимым, особенно на стадии цирроза.

Примечательно, что эффективность efruxifermin была высока даже у пациентов, не использовавших препараты класса GLP-1, применяемые при диабете и ожирении. В этой подгруппе улучшение состояния зафиксировали у 45% участников, тогда как в группе плацебо — у 17%.

Эксперты называют результаты испытаний революционными. Аналитик Лийса Байко из Evercore ISI отметила, что впервые удалось обратить вспять цирроз печени с помощью медикаментозного лечения. Успех Akero Therapeutics открывает новые перспективы для терапии тяжелых форм MASH, внушая надежду миллионам пациентов по всему миру.