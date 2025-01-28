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Reuters: разработан препарат, ведущий к регрессии цирроза печени

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Американская компания Akero Therapeutics представила efruxifermin — инновационный препарат для лечения метаболического ассоциированного стеатогепатита (MASH), который способен не только замедлять прогрессирование заболевания, но и восстанавливать поврежденные ткани печени.

Клинические испытания длились 96 недель и показали, что у 39% пациентов, принимавших препарат в дозе 50 мг, наблюдалась регрессия цирроза печени. Для сравнения, в группе плацебо этот показатель составил всего 15%. MASH, которым страдают около 5% взрослых в США, до сих пор считался практически неизлечимым, особенно на стадии цирроза.

Примечательно, что эффективность efruxifermin была высока даже у пациентов, не использовавших препараты класса GLP-1, применяемые при диабете и ожирении. В этой подгруппе улучшение состояния зафиксировали у 45% участников, тогда как в группе плацебо — у 17%.

Эксперты называют результаты испытаний революционными. Аналитик Лийса Байко из Evercore ISI отметила, что впервые удалось обратить вспять цирроз печени с помощью медикаментозного лечения. Успех Akero Therapeutics открывает новые перспективы для терапии тяжелых форм MASH, внушая надежду миллионам пациентов по всему миру.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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