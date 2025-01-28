Reuters: разработан препарат, ведущий к регрессии цирроза печени
Американская компания Akero Therapeutics представила efruxifermin — инновационный препарат для лечения метаболического ассоциированного стеатогепатита (MASH), который способен не только замедлять прогрессирование заболевания, но и восстанавливать поврежденные ткани печени.
Клинические испытания длились 96 недель и показали, что у 39% пациентов, принимавших препарат в дозе 50 мг, наблюдалась регрессия цирроза печени. Для сравнения, в группе плацебо этот показатель составил всего 15%. MASH, которым страдают около 5% взрослых в США, до сих пор считался практически неизлечимым, особенно на стадии цирроза.
Примечательно, что эффективность efruxifermin была высока даже у пациентов, не использовавших препараты класса GLP-1, применяемые при диабете и ожирении. В этой подгруппе улучшение состояния зафиксировали у 45% участников, тогда как в группе плацебо — у 17%.
Эксперты называют результаты испытаний революционными. Аналитик Лийса Байко из Evercore ISI отметила, что впервые удалось обратить вспять цирроз печени с помощью медикаментозного лечения. Успех Akero Therapeutics открывает новые перспективы для терапии тяжелых форм MASH, внушая надежду миллионам пациентов по всему миру.
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