Рэймонд Курцвейл предсказывает бессмертие для человечества к 2029 году

Футуролог Рэймонд Курцвейл поделился своим прогнозом о том, насколько близко человечество приблизится к бессмертию уже в 2029 году.

По словам ученого, к концу этого десятилетия люди смогут ежегодно увеличивать продолжительность своей жизни на более чем год, используя нанороботов. Искусственный интеллект к 2030 году также достигнет уровня человеческого разума.

Нанороботы будут внедряться в тела людей, а к 2045 году человечество, по мнению Курцвейла, станет напоминать киборгов. Этот синтез позволит увеличить мощность человеческого мозга в 10 000 раз, сообщает издание «МедиаПоток».

Однако, несмотря на уверенность ученого, не факт, что все будет так, как он предсказывает. Время покажет, а человечество продолжает двигаться вперед.