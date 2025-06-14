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Рэймонд Курцвейл предсказывает бессмертие для человечества к 2029 году

Курцвейл: Человечество достигнет бессмертия к 2...

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Футуролог Рэймонд Курцвейл поделился своим прогнозом о том, насколько близко человечество приблизится к бессмертию уже в 2029 году.

По словам ученого, к концу этого десятилетия люди смогут ежегодно увеличивать продолжительность своей жизни на более чем год, используя нанороботов. Искусственный интеллект к 2030 году также достигнет уровня человеческого разума.

Нанороботы будут внедряться в тела людей, а к 2045 году человечество, по мнению Курцвейла, станет напоминать киборгов. Этот синтез позволит увеличить мощность человеческого мозга в 10 000 раз, сообщает издание «МедиаПоток».

Однако, несмотря на уверенность ученого, не факт, что все будет так, как он предсказывает. Время покажет, а человечество продолжает двигаться вперед.

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