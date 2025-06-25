Разработан датчик, который различает безопасный спирт и метанол

В мире разработан датчик, который отличает безопасный спирт от смертельно опасного. Этот инновационный прибор способен быстро выявлять метанол в выдыхаемом воздухе, что поможет в будущем создавать "метаноловый алкотестер". Метанол, который часто используется в поддельном спиртном, может привести к серьезным отравлениям и даже смерти, в отличие от этанола, который вызывает лишь опьянение.

Датчик работает на основе смеси графена и металлоорганического каркаса с цирконием, и способен обнаруживать метанол в концентрациях от 50 частей на миллиард. В дальнейшем прибор будет доработан для работы в условиях высокой влажности. Его разработка обещает стать важным шагом в диагностике отравлений и спасении жизней.

Источник: Agrotime