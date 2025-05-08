Раскопки, прошедшие в Иерусалиме, доказали факт захоронения Иисуса

Исследователи из римского Университета Сапиенца представили новые аргументы в пользу того, что Иисус Христос был погребён именно на территории Храма Гроба Господня в Иерусалиме.

Одним из доказательств стали остатки древних растений и следы сельскохозяйственной деятельности, обнаруженные на месте раскопок. Это подтверждает слова из Евангелия от Иоанна (19:41), где сказано, что рядом с местом распятия находился сад и новая гробница, в которой был похоронен Иисус.

Учёные также нашли мраморную гробницу, которую связывают с Иосифом Аримафейским — согласно библейским текстам, именно он дал своё место для погребения Спасителя.

Сейчас специалисты проводят анализ мрамора и строительных материалов, чтобы определить их возраст. Пока что наука не может дать окончательный ответ, действительно ли это гробница Христа. Но, по мнению археологов, найденные улики приближают исследователей к разгадке, сообщает «Кулик».