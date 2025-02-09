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РАН: на Землю обрушится мощная магнитная буря из-за дыры на Солнце

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Специалисты из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН предупредили о приближении сильной магнитной бури. Причиной стал солнечный ветер, исходящий от огромной корональной дыры, которая сейчас направлена в сторону Земли.

Когда начнётся буря?

По данным учёных, поток быстрого солнечного ветра пересечёт орбиту Земли уже сегодня во второй половине дня. А завтра, 10 февраля, скорость плазмы в околоземном пространстве может увеличиться до 600–700 км/с (против нынешних 350–400 км/с).

Как долго продлится воздействие?

По прогнозам, влияние корональной дыры сохранится до 16 февраля. Особенно это может отразиться на самочувствии метеозависимых людей.

Почему буря может быть особенно сильной?

Учёные связывают усиление геомагнитной активности с тем, что последняя магнитная буря произошла более месяца назад, и с тех пор на планете наблюдались лишь умеренные возмущения.

Чего ожидать в 2025 году?

Специалисты прогнозируют, что в 2025 году наступит пик 25-го солнечного цикла. На поверхности Солнца может появиться до 115 пятен, что приведёт к учащению магнитных бурь и усилению их воздействия на Землю.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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