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Радужный водопад нашли в Башкирии

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В Баймакском районе Башкирии стал известен малоизученный водопад, получивший название «Мансуровский». Хотя раньше о нем знали лишь местные жители, за последние пару лет объект привлек внимание туристов, сообщает Telegram-канал «Айда, поехали!».

Мансуровский водопад расположен примерно в 60 километрах от более популярного водопада Гальдеш. Его главная особенность — зимние переливы воды, замерзая, она начинает играть оттенками радуги: жёлтым, синим и зелёным.

Однако добраться до водопада непросто. Местность вокруг объекта пока недостаточно изучена, а на картах его местонахождение не указано. Путешественники рекомендуют уточнять маршрут у местных жителей. В соцсетях делятся координатами для ориентирования: 52.526107, 58.42065.

Мансуровский водопад обещает стать новым популярным местом для любителей необычных природных явлений и нетронутых ландшафтов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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