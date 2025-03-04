Радиостанция Судного в феврале 46 раз вышла в эфир

"Радиостанция Судного дня" УВБ-76 значительно активизировалась в феврале, за месяц было зафиксировано 46 выходов в эфир, согласно сообщениям, опубликованным в Telegram-канале, связанном с этой станцией.

Самым интенсивным днем оказался 12 февраля, когда состоялся телефонный разговор между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

В этот день в эфире прозвучали такие слова, как "огрубение", "дитя", "сучение" и т.д..

Последний выход в эфир был зафиксирован 3 марта, когда прозвучали слова "йотоласт" и "рунический".

В интернете активно обсуждают теорию, связывающую УВБ-76 с системой "Периметр" — комплексом автоматического управления ответным ядерным ударом, разработанным в СССР во времена холодной войны и продолжающим использоваться Россией.

Глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов развеял слухи о "Радиостанции Судного дня", подчеркнув, что не стоит придавать особое значение словам, которые транслируются в эфир.