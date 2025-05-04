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Радиация не помеха: птицы Чернобыля меняют правила выживания

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Финские учёные провели исследование в Чернобыльской зоне и выяснили: радиация влияет на кишечную микрофлору птиц, но не снижает её разнообразие. В работе участвовали большие синицы и мухоловки-пеструшки, обитающие в районах с разным уровнем радиационного фона.

Наблюдения велись с помощью скворечников. Учёные следили за размножением птиц и собирали образцы помёта для анализа. В местах с повышенной радиацией оказалось меньше гнёзд, но здоровье и способность к размножению у птенцов не ухудшились. Питание птиц в этих районах было более разнообразным.

Генетический анализ показал: состав кишечных бактерий меняется, но общее число видов остаётся стабильным. Это говорит о высокой способности живых существ адаптироваться даже к тяжёлым условиям среды, сообщает «Наука».

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