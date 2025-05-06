PSJ: Солнце может уничтожить все живое на Земле через 5 млрд лет
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Специалисты из Университета Чикаго пришли к выводу: через 5 миллиардов лет Земля станет непригодной для жизни. Причина — изменения в Солнце, которое со временем увеличит свою температуру и начнёт разрушать ближайшие планеты.
Повышение солнечной активности вызовет рост уровня углекислого газа, из-за чего погибнут растения. Без флоры на планете начнётся дефицит кислорода, и вслед за зелёными насаждениями исчезнут все аэробные формы жизни — в том числе и люди.
Однако, как пишет The Planetary Science Journal, человечество может не дожить до этой космической драмы. Куда более реальные угрозы — мощные извержения вулканов или резкая активизация тектонических процессов. Эти катастрофы способны уничтожить цивилизацию задолго до гибели планеты.
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