Не у нас
· 16+ · Анастасия Шарова

PSJ: Солнце может уничтожить все живое на Земле через 5 млрд лет

По расчётам астрофизиков, Солнце уничтожит Земл...

pxhere.com

Подписаться на Дзен.канал

Специалисты из Университета Чикаго пришли к выводу: через 5 миллиардов лет Земля станет непригодной для жизни. Причина — изменения в Солнце, которое со временем увеличит свою температуру и начнёт разрушать ближайшие планеты.

Повышение солнечной активности вызовет рост уровня углекислого газа, из-за чего погибнут растения. Без флоры на планете начнётся дефицит кислорода, и вслед за зелёными насаждениями исчезнут все аэробные формы жизни — в том числе и люди.

Однако, как пишет The Planetary Science Journal, человечество может не дожить до этой космической драмы. Куда более реальные угрозы — мощные извержения вулканов или резкая активизация тектонических процессов. Эти катастрофы способны уничтожить цивилизацию задолго до гибели планеты.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

21 час назад

Ученые Гарварда назвали год начала всех бед в истории человечества

Новости России

10 минут назад

ВТБ: у мошенников начался горячий туристический сезон

почему в квартире заводятся клопы

Не у нас

10 часов назад

Ученые из России завершили ключевой этап строительства термоядерного реактора

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Свежий воздух, тишина и свой дом: куда переехать из Казани, чтобы жить красиво и спокойно

обзвон должников в Москве

Не у нас

день назад

Ученые омолодили кожу 53-летней женщины до состояния 23-летней

Новости Татарстана

день назад

Жителям Татарстана объяснили, что засчитывается в трудовой стаж, кроме работы

Новости Казани

день назад

Самолет, летевший из Китая в Казань, экстренно приземлился в Красноярске

Новости Татарстана

10 часов назад

На территории Татарстана объявили опасность атаки беспилотников

Новости Татарстана

день назад

Андрей Рюхов назначен новым замминистра образования и науки Татарстана
Новости Казани
40 минут назад

В Казани выделят деньги на восстановление домов после атаки БПЛА

В Казани выделят субсидии на восстановление дом...

Не у нас

30 минут назад

В Ватикане нашли неизвестный фрагмент Библии возрастом 1500 лет

Не у нас

30 минут назад

PSJ: Солнце может уничтожить все живое на Земле через 5 млрд лет

Не у нас

30 минут назад

Independent: грибок-убийца Aspergillus может убить половину Европы

Новости Татарстана

35 минут назад

В Татарстане откроется центр адаптации мигрантов
Врачи удалили «дьявольский рог» на голове пацие...
Новости Татарстана
35 минут назад

Врачи удалили «дьявольский рог» на голове пациента в Набережных Челнах

Новости Татарстана

40 минут назад

Раис Татарстана посетил ферму, поставляющую лошадей для кавалерии Ким Чен Ына

Не у нас

3 часа назад

В России создали уникальную базу данных о веществах, влияющих на сон и биоритмы

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане ограничат продажу алкоголя в честь 80-летия Победы
Не отель и не съемная квартира: рассказываем о ...
Интересное в Казани
6 дней назад

Не отель и не съемная квартира: рассказываем о небанальной локации в Казани, где могут остановиться туристы