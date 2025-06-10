Психолог Татьяна Маремпольская рассказала, как побороть летнюю усталость

Психолог Татьяна Маремпольская в интервью заявила, что летняя депрессия — миф, и в этот период может возникать только психологическая усталость. Она объяснила, что депрессия чаще всего бывает осенью и зимой из-за снижения психологического тонуса в этот период.

Эксперт отметила, что солнечный свет летом способствует выработке антидепрессивных гормонов, тогда как зимой происходит снижение активности. В то же время летом может наблюдаться психическая усталость из-за снижения уровня мелатонина, что приводит к сбоям циркадных ритмов.

Маремпольская пояснила, что циркадные ритмы — это биологические часы организма. Нарушение этих ритмов может вызывать бессонницу, раздражительность и забывчивость. Чтобы улучшить состояние, психолог порекомендовала соблюдать режим дня, создавать комфортные условия для сна и делать физические упражнения перед сном, пишет "Подмосковье сегодня".