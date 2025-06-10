Не у нас
· 16+ · Екатерина Елисеева

Психолог Татьяна Маремпольская рассказала, как побороть летнюю усталость

Чтобы улучшить состояние, психолог порекомендов...

pixabay

Подписаться на Дзен.канал

Психолог Татьяна Маремпольская в интервью заявила, что летняя депрессия — миф, и в этот период может возникать только психологическая усталость. Она объяснила, что депрессия чаще всего бывает осенью и зимой из-за снижения психологического тонуса в этот период.

Эксперт отметила, что солнечный свет летом способствует выработке антидепрессивных гормонов, тогда как зимой происходит снижение активности. В то же время летом может наблюдаться психическая усталость из-за снижения уровня мелатонина, что приводит к сбоям циркадных ритмов.

Маремпольская пояснила, что циркадные ритмы — это биологические часы организма. Нарушение этих ритмов может вызывать бессонницу, раздражительность и забывчивость. Чтобы улучшить состояние, психолог порекомендовала соблюдать режим дня, создавать комфортные условия для сна и делать физические упражнения перед сном, пишет "Подмосковье сегодня".

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Батюшка рассказал, почему в церквях не пускают женщин в брюках

Не у нас

день назад

У берегов Аляски сняли на камеру загадочный золотой шар

травить клопов москва

Новости Казани

23 часа назад

В микрорайоне Юдино люди заметили чёрный дым

Новости Казани

18 часов назад

В Казани студент упал из окна высотки на Глушко и погиб

постелить ковролин цена за квадратный метр в Москве

Не у нас

день назад

141 случай сифилиса у мигрантов выявили в Тульской области в 2024 году

Не у нас

день назад

Пророчество Серафима Саровского уже началось: что он говорил о России

Новости Казани

21 час назад

В Казани на Завойского мужчина упал с 4 этажа на дворника
Новости Казани
23 часа назад

В Казани 9 июня стартует фестиваль «Науруз» с участием театров из разных стран

Открытие состоится на сцене нового здания театр...

Не у нас

час назад

Психолог Татьяна Маремпольская рассказала, как побороть летнюю усталость

Новости Татарстана

2 часа назад

В Минобороны России сообщили, что над Татарстаном сбили 4 БПЛА

Не у нас

2 часа назад

Физики рассказали, что путешествия во времени без изменения истории возможны

Не у нас

2 часа назад

Ученые: Чашка фасоли в день защитит сердце и снизит холестерин
Сотрудники МЧС в Нижнекамске провели гендер-пати
Новости Татарстана
21 час назад

Сотрудники МЧС в Нижнекамске провели гендер-пати

Не у нас

2 часа назад

Ученые рассказали, почему леса Амазонии не восстанавливаются

Не у нас

2 часа назад

Ведомости: с 1 июля в РФ вырастут тарифы ЖКХ

Не у нас

2 часа назад

США — угроза экологии Европы: выбросы сланцевого газа в 20 раз выше нормы
Скатерть-самобранка с бесплатной доставкой: рас...
Интересное в Казани
5 дней назад

Скатерть-самобранка с бесплатной доставкой: рассказываем, как устроить пикник в Казани без готовки и стресса