Психолог Шпагина объяснила, как отвлечения от выполнения задачи влияют на мозг

Даже при наличии плана и выделенного времени многим людям не удаётся выполнить задачи. Об этом рассказала кандидат психологических наук Елена Шпагина.

По её словам, частые отвлечения на уведомления и соцсети мешают сосредоточиться. Она сравнила работу мозга с машиной: при резкой смене направления теряется энергия, так же — при переключении внимания. На возвращение к задаче уходит около 20 минут, поэтому каждое отвлечение снижает продуктивность.

Шпагина также отметила, что многозадачность — ещё одна проблема. Несмотря на её популярность, она негативно влияет на когнитивные способности, эмоциональное состояние и снижает эмпатию.

В условиях информационной нагрузки важным навыком остаётся тайм-менеджмент. Психолог советует расставлять приоритеты, учитывать биоритмы, чередовать работу с отдыхом и концентрироваться на одном деле.

Для борьбы с прокрастинацией она предложила метод «нескольких минут»: начать с 5–10 минут на задачу, чтобы запустить мотивацию и преодолеть сопротивление, пишет RT на русском.