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Психолог объяснила, чем ребенку могут навредить «бежевые мамы»

По словам специалиста, спокойные оттенки действ...

pixabay.com

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Детский психолог из Московского института психологии Елена Харитонцева поделилась своим мнением о популярной среди родителей моде на «бежевых мам» — тех, кто выбирает нейтральные цвета в одежде и интерьере. Об этом пишет Lenta.ru.

По словам специалиста, спокойные оттенки действительно помогают уменьшить визуальное напряжение и положительно сказываются на нервной системе ребёнка. Однако, как отметила Харитонцева, полное отсутствие ярких цветов в окружении может замедлить развитие эмоций у малышей. Изначально такая эстетика стала популярна благодаря западным звёздам, которые делали упор на визуальную привлекательность своих фото.

Психолог также подчеркнула, что когда у ребёнка нет возможности выбирать между разными цветами, это мешает ему формировать вкус и учиться самостоятельности. Она объяснила, что многие приверженки такого стиля стараются избегать проявления негативных эмоций — как у себя, так и у детей. В интернете таких мам часто называют «печальными бежевыми мамами» или «sad beige mom».

Харитонцева уверена: для полноценного развития малышу нужен выбор — например, между яркими игрушками или разноцветной одеждой. По её словам, насыщенные цвета привлекают внимание и стимулируют активность, поэтому детские товары чаще всего делают именно контрастными.

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