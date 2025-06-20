Психиатр объяснил значение выражения "поехать кукухой"

Евгений Курасов, заведующий кафедрой психиатрии в военно-медицинской академии, выступил на конференции в Туле, где обсудил вопросы психического здоровья и реабилитации людей с психическими расстройствами. В частности, он прокомментировал выражение "поехать кукухой". Курасов пояснил, что оно обозначает явное психическое неблагополучие, когда поведение человека начинает заметно отклоняться от нормы, что приводит к его изоляции от социальной среды.

Курасов также отметил, что многие люди могут не осознавать наличие психических нарушений, даже если они имеют явные симптомы. Причиной этого является сложность распознавания расстройств в условиях быстрого ритма жизни, а также искажённое восприятие стресса. По его словам, психические расстройства возникают не только из-за внутренних факторов, но и в ответ на внешние обстоятельства.

Источник: 1tulatv.ru