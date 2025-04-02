Протоиерей заявил, что россияне должны страдать

Протоиерей Андрей Ткачев заявил, что страдания и лишения необходимы каждому человеку. Такое мнение священнослужитель Русской православной церкви выразил в своём Telegram-канале.

По его словам, если в жизни всё складывается легко и без трудностей, это может свидетельствовать о том, что человек оставлен Богом. Он отметил, что каждый должен переживать определённые испытания — будь то болезни, внутренние или внешние трудности, физическая или духовная боль.