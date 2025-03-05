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Протоиерей Харитонов поддержал идею ГД о введении выходных на Пасху

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Настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры протоиерей Константин Харитонов выразил поддержку инициативе Госдумы о введении дополнительных выходных на Пасху и Святую Троицу. В беседе с изданием «Подмосковье сегодня» он подчеркнул, что этот шаг способствует укреплению православных традиций в России.

По его словам, дополнительные выходные позволят верующим провести праздники в кругу семьи и посетить храм. Кроме того, это станет важным элементом воспитания, помогая восстановить уважение к традиционным праздникам.

«Необходимо возвращать наши праздники на их законное место. Если людям дадут выходные, они будут больше говорить об этом, чтить эти дни. Это тоже важно», — отметил священнослужитель.

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