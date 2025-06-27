Протоиерей Александр Никольский объяснил важность целомудрия до брака

В православной традиции девственность до брака воспринимается как символ духовной чистоты и стремления к Богу. Протоиерей Александр Никольский подчеркнул, что целомудрие — это не только физическое воздержание, но и важный внутренний выбор на пути к святости.

Священник сравнил утрату целомудрия с зависимостью, отмечая, что ранний сексуальный опыт мешает построению крепких и здоровых отношений, а также ведёт к духовной нестабильности. Он добавил, что даже воцерковлённые люди могут страдать от похоти, теряя душевный покой и способность к истинной любви.

Целомудрие, по словам батюшки, — это путь к Богу, а потеря этой чистоты делает человека уязвимым перед грехом. Хотя восстановить целомудрие можно через покаяние, сохранить его с самого начала намного легче. Протоиерей отметил, что Церковь рассматривает целомудрие как основу для крепкой семьи и духовного здоровья.

Источник: Кулик