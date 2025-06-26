Промышленная революция привела к удвоению уровня ртути в реках планеты

Реки мира загрязнены ртутью, уровень которой вырос более чем в два раза после промышленной революции, с 390 до 1000 тонн в год. Это связано с деятельностью промышленности, горнодобычи, эрозией почв и сточными водами. Ртуть, являясь опасным нейротоксином, накапливается в рыбе и может передаваться человеку, становясь причиной серьезных заболеваний.

Исследование учёных Университета Тулэйна показало, что именно реки стали основным каналом поступления ртути в океан, и это затрудняет выполнение Минаматской конвенции по снижению загрязнения. Проблема наиболее остро стоит в Восточной Азии и Северной Америке. Наибольшее загрязнение вносит Амазонка, выносящая более 200 тонн ртути ежегодно из-за золотодобычи, а также река Янцзы, где концентрация ртути удвоилась. В то же время в Средиземноморье ситуация улучшилась благодаря плотинам.

Источник: innovanews.ru