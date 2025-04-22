Происходит раз в 6500 лет: автор секретной книги описал катастрофу
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В 1966 году американец Чан Томас опубликовал книгу, в которой представил собственные взгляды на периодически происходящие на Земле катастрофы. Вскоре после выхода издания власти США ограничили его распространение, а материалы были засекречены Центральным разведывательным управлением. Только в 2013 году документы стали доступны широкой аудитории, когда ЦРУ разместило их в своей базе.
Томас утверждал, что планета сталкивается с масштабными бедствиями примерно раз в 6500 лет. В числе описанных им явлений — глобальные потопы, схожие с тем, что описан в Библии. Некоторые представители научного сообщества, включая археологов и геологов, допускали возможность подобных событий, опираясь на определённые находки и данные.
Особое внимание автор уделил возможному риску, связанному с резкими изменениями магнитного поля Земли. Он предполагал, что такие перемены могут в считаные часы вызвать разрушительные последствия, особенно в Северной Америке. По его словам, сдвиг полюсов способен привести к катастрофическим штормам и гигантским волнам, которые могут затопить мегаполисы вроде Лос-Анджелеса и Чикаго.
Первая глава книги, озаглавленная «Следующий катаклизм», содержит параллели между гипотетическими будущими событиями и катастрофами, описанными в религиозных источниках.
Тем не менее, мнения учёных по поводу изложенных в книге гипотез разделились. Так, представитель NASA Мартин Млинчак отметил, что инверсии магнитного поля случаются крайне редко — примерно один раз в 300 тысяч лет — и, по его мнению, не несут угрозы для современного общества.
Несмотря на то что в книге Томаса поднимаются важные и волнующие вопросы, его предсказания не получили научного подтверждения. Пока они остаются скорее интересной гипотезой, чем реальным сценарием будущего, пишет Кулик.
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