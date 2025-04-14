Профессор выяснил, что анализ ДНК Иосифа Сталина ведет к осетинскому гаплотипу

Профессор Анатолий Киселёв провёл генетическое исследование с использованием ДНК Александра Бурдонского — внука Иосифа Сталина. В ходе анализа учёный обнаружил интересную особенность, касающуюся происхождения предков советского лидера.

Согласно результатам, у Бурдонского выявлены признаки осетинского происхождения. Это дало основание предполагать, что Сталин мог быть носителем характерного для осетин гаплотипа.

Речь идёт о гаплогруппе G2a, которая наиболее часто встречается у населения Северной Осетии — более 60% жителей этого региона являются её носителями. Хотя данная генетическая ветвь присутствует и у других кавказских народов, таких как абхазы, адыги, кабардинцы и черкесы, её доля у них составляет около 40%.

Среди грузин эта гаплогруппа встречается реже — менее чем у пятой части населения. Примечательно, что тот же гаплотип был обнаружен у «Тирольского человека», жившего более 5,5 тысяч лет назад. Его генетический профиль отличался от типичных образцов древних европейцев, что может свидетельствовать о древней миграции предков Сталина — возможно, его род восходит к Homo Sapiens, переселившимся в Европу через Кавказ 25–30 тысяч лет назад, пишет «МедиаПоток» со ссылкой на издание «Пруфы».