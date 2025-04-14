Не у нас
· 16+ · Екатерина Елисеева

Профессор выяснил, что анализ ДНК Иосифа Сталина ведет к осетинскому гаплотипу

В ходе анализа учёный обнаружил интересную особ...

pixabay.com

Подписаться на Дзен.канал

Профессор Анатолий Киселёв провёл генетическое исследование с использованием ДНК Александра Бурдонского — внука Иосифа Сталина. В ходе анализа учёный обнаружил интересную особенность, касающуюся происхождения предков советского лидера.

Согласно результатам, у Бурдонского выявлены признаки осетинского происхождения. Это дало основание предполагать, что Сталин мог быть носителем характерного для осетин гаплотипа.

Речь идёт о гаплогруппе G2a, которая наиболее часто встречается у населения Северной Осетии — более 60% жителей этого региона являются её носителями. Хотя данная генетическая ветвь присутствует и у других кавказских народов, таких как абхазы, адыги, кабардинцы и черкесы, её доля у них составляет около 40%.

Среди грузин эта гаплогруппа встречается реже — менее чем у пятой части населения. Примечательно, что тот же гаплотип был обнаружен у «Тирольского человека», жившего более 5,5 тысяч лет назад. Его генетический профиль отличался от типичных образцов древних европейцев, что может свидетельствовать о древней миграции предков Сталина — возможно, его род восходит к Homo Sapiens, переселившимся в Европу через Кавказ 25–30 тысяч лет назад, пишет «МедиаПоток» со ссылкой на издание «Пруфы».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани выставили на продажу золотую монету с изображение Николай II за 70 тысяч

Новости Казани

день назад

В Казань снова вернется зима. Что ожидать жителям города от погоды?

мыльно содовый раствор как приготовить для дезинфекции

Не у нас

день назад

Ученые объяснили, почему тело человека двигается после смерти

Новости Татарстана

2 дня назад

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

восстановление данных челябинск в Челябинске

Новости Казани

день назад

с 15 апреля без воды останутся несколько районов Казани

Новости Казани

день назад

Экологи в шоке: под Казанью обнаружена огромная незаконная свалка

Новости Казани

22 часа назад

В Казани полицейские задержали курьера мошенников, который украл 170 тысяч

Не у нас

14 часов назад

На Камчатке появилось странное озеро с кипящей водой
Новости Казани
2 дня назад

В Казани на Новосельской открылась новая мечеть «Камиль»

Этот храм станет особенным

Не у нас

4 минуты назад

Врачи перечислили рекомендации для качественного сна

Не у нас

19 минут назад

Названы 5 стран, которые могут успешно пережить ядерную зиму

Не у нас

39 минут назад

Профессор выяснил, что анализ ДНК Иосифа Сталина ведет к осетинскому гаплотипу

Новости Казани

59 минут назад

Казанцы начали продавать вещи «с автографом Овечкина»
Учительницу в Казани оштрафовали на 30 тысяч ру...
Новости Казани
2 дня назад

Учительницу в Казани оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за поста

Новости Татарстана

час назад

Поисковики Татарстана ищут родственников 2 бойцов Великой Отечественной войны

Не у нас

12 часов назад

Массовые увольнения из-за ИИ неизбежны? Россияне считают иначе

Новости Казани

12 часов назад

В Казани, из-за проведения международных форумов, перекроют улицу Хади Такташ
Ледовое шоу Этери Тутберидзе состоится в Казани...
Новости Казани
4 дня назад

Ледовое шоу Этери Тутберидзе состоится в Казани 13 апреля