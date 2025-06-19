Профессор Юрий Рогель объясняет последствия малейшего потепления для климата

Исследования учёных из Университета Лидса показали, что углеродный бюджет для ограничения глобального потепления до 1,5 °C будет исчерпан уже через три года. Согласно данным Центра климатических исследований Пристли, в атмосферу можно выбросить лишь 130 млрд тонн CO₂, чтобы не превысить этот порог.

На данный момент человечество выбрасывает около 53 млрд тонн CO₂ в год, что связано с использованием топлива, транспортом и вырубкой лесов. При такой скорости углеродный запас исчерпается уже в 2028 году. Если потепление превысит 1,6–1,7 °C, бюджет продержится не более девяти лет.

В 2024 году средняя температура на планете уже превысила доиндустриальный уровень на 1,52 °C, из которых 1,36 °C пришлось на воздействие человека. Также заметно ускоряется повышение уровня океанов: с 2019 по 2024 год уровень воды увеличился на 26 мм, что превышает норму в 1,8 мм в год и представляет угрозу для прибрежных территорий.

Профессор Юрий Рогель из Имперского колледжа отметил, что даже незначительное повышение температуры усиливает ураганы, засухи и эрозию, и каждое дальнейшее увеличение выбросов может существенно повлиять на климат. Учёные призывают к срочным мерам по сокращению выбросов CO₂ в ближайшие три года, чтобы замедлить этот процесс.

Источник: moneytimes.ru