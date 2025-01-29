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Прибор для борьбы с хронической болью получил регистрацию в России

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Компания «Моторика Немо» завершила регистрацию комплекса устройств для стимуляции спинного мозга (SCS), разработанного китайским производителем Rishena. В систему входят имплантируемый стимулятор, зарядное устройство с программатором, внешний тестовый стимулятор и специальный электрод с комплектующими.

Росздравнадзор 28 декабря 2024 года выдал бессрочные регистрационные удостоверения на все элементы комплекса. Пациенты смогут получать устройства бесплатно за счет бюджетных средств. Цена одного комплекта составит от 1,4 до 1,6 млн рублей в зависимости от конфигурации.

Эта система предназначена для людей, страдающих хроническими болями, которые не поддаются медикаментозному лечению. Устройство блокирует болевые сигналы с помощью электрических импульсов, передаваемых через имплантированные электроды. В результате болевые ощущения не доходят до головного мозга.

Главная особенность SCS от Rishena — двойное программное управление. Медицинские специалисты и сами пациенты смогут дистанционно регулировать параметры стимуляции. Устройство поддерживает частоту импульсов до 10 000 Гц и предлагает широкий выбор электродов для разных клинических случаев.

По данным РОИБ, хронические боли испытывают 43% взрослого населения России, а у 10,4% пациентов этот синдром приводит к потере трудоспособности.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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