При крушении вертолета в Орловской области погибли двое
В посёлке Нарышкино, расположенном в Орловской области, днём 22 мая произошло падение вертолёта. По словам очевидцев, инцидент случился около двух часов дня. После удара о землю начался пожар, в воздухе раздавались хлопки, похожие на взрывы, сообщает Baza.
На месте происшествия оперативно работают спасательные службы. По предварительным данным, два человека погибли. Однако информация о жертвах пока остаётся противоречивой — одни источники подтверждают гибель людей, тогда как в экстренных службах заявляют, что местные жители не пострадали.
Кому принадлежал вертолёт, пока не сообщается. Причины аварии также выясняются.
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