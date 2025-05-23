При крушении вертолета в Орловской области погибли двое

В посёлке Нарышкино, расположенном в Орловской области, днём 22 мая произошло падение вертолёта. По словам очевидцев, инцидент случился около двух часов дня. После удара о землю начался пожар, в воздухе раздавались хлопки, похожие на взрывы, сообщает Baza.

На месте происшествия оперативно работают спасательные службы. По предварительным данным, два человека погибли. Однако информация о жертвах пока остаётся противоречивой — одни источники подтверждают гибель людей, тогда как в экстренных службах заявляют, что местные жители не пострадали.

Кому принадлежал вертолёт, пока не сообщается. Причины аварии также выясняются.