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Препарат из Новосибирска от болезни Бехтерева поступит в 45 регионов России

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Препарат «Сенипрутуг», созданный в Новосибирске, будет использоваться для лечения болезни Бехтерева в 45 регионах страны. Среди них — Республика Коми, Карелия, Дагестан, Якутия, Татарстан, а также Московская, Кемеровская и Челябинская области, Красноярский и Хабаровский края.

Это средство предназначено для борьбы с активной формой рентгенологического аксиального спондилоартрита — одного из вариантов болезни Бехтерева. Его вводят внутривенно только в условиях стационара под контролем медиков и исключительно по назначению врача-ревматолога.

Препарат был разработан специалистами Новосибирского НИИ клинической и экспериментальной лимфологии. Клинические исследования начались в 2022 году, а в 2024 году он был зарегистрирован Минздравом России. В свободной продаже в аптеках «Сенипрутуг» не появится — его выдают только по рецепту.

Лекарство относится к группе моноклональных антител и действует на ранние стадии воспаления. Это позволяет замедлить развитие заболевания и улучшить качество жизни пациентов.

Болезнь Бехтерева — это хроническое воспаление суставов позвоночника и других частей тела. Со временем суставы могут срастаться, что приводит к ограничению подвижности и серьёзным осложнениям. «Сенипрутуг» помогает сдерживать это прогрессирование.

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