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Православные христиане начинают Апостольский пост

16 июня у православных — начало Апостольского п...

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В понедельник, 16 июня 2025 года, православные христиане вступают в Апостольский пост — особое время молитвы, самоограничения и укрепления в вере на примере первых учеников Христа. Этот день приходится на вторую неделю после Пятидесятницы и сопровождается богослужениями, посвящёнными апостольскому служению.

Церковь в этот день вспоминает множество мучеников. Среди них — Луклиан, Клавдий, Ипатий, Павел, Дионисий и дева Павла, принявшие мученическую смерть в III веке в Никомедии. Также чтут Лукиана Бельгийского, епископа I века, и его спутников, погибших за веру. Кроме того, вспоминается событие 1606 года — перенос мощей царевича Дмитрия из Углича в Москву, что стало символом церковного единения.

Что принято делать в этот день

С началом поста верующие сосредотачиваются на духовной жизни: усиливают молитву, читают акафисты, участвуют в крестных ходах. В храмах совершаются литургии и молебны, звучат тропари в честь святых, чья память чтится в этот день. Особое внимание уделяется подвигу мучеников, как напоминанию о стойкости в вере.

Историческая традиция

В православной Руси 16 июня отмечалось как начало важного духовного периода. После богослужений проходили молебны, верующие молились о помощи в соблюдении поста. Перенос мощей царевича Дмитрия символизировал духовную чистоту и верность православной вере.

Этот день объединяет миссионерский дух апостолов и русскую церковную историю, напоминая о верности, жертвенности и молитвенном предстоянии перед Богом.

Источник: Вокруг Света

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