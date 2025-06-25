Правоохранители Флориды спасали 60 детей от сексуального рабства

В штате Флорида (США) была проведена операция «Глаз дракона», в ходе которой спасли 60 детей в возрасте от 9 до 17 лет, которых планировали продать в сексуальное рабство. Все эти дети числились пропавшими без вести, сообщает Fox News.

Операция выявила ужасные подробности: несколько спасенных девушек оказались беременны, и одна из них ждала ребенка от торговца людьми.

В операции участвовали 20 агентов, которые смогли внедриться в преступную группировку и затем задержать торговцев людьми. Преступникам предъявлены обвинения не только в торговле людьми, но и в распространении наркотиков.

По данным New York Post, торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации является одной из главных угроз во Флориде, которая наряду с Калифорнией и Техасом входит в тройку лидеров по количеству таких преступлений в стране. В 2024 году в полицию поступило более 1800 сигналов о торговле людьми, выявлено 1874 жертвы.

Источник: aif.ru