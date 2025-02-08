Правительство Великобритании запретило сборища птиц из-за риска заражения гриппом
С 10 февраля в Великобритании вступает в силу запрет на проведение мероприятий, связанных с птицами. Как сообщило Министерство окружающей среды, это связано с распространением птичьего гриппа.
Ограничения касаются не только кур, уток и индеек, но и фазанов, лебедей, цесарок и куропаток. Власти приняли решение отменить выставки, ярмарки и рынки, а также запретить перевозку птиц, даже если используется специализированный транспорт.
Птичий грипп представляет серьезную угрозу, поражая дыхательную и пищеварительную системы, а его смертность остается высокой. Основными переносчиками инфекции являются дикие птицы, а вспышки заболевания наносят значительный экономический ущерб.
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