Правительство Великобритании запретило сборища птиц из-за риска заражения гриппом

С 10 февраля в Великобритании вступает в силу запрет на проведение мероприятий, связанных с птицами. Как сообщило Министерство окружающей среды, это связано с распространением птичьего гриппа.

Ограничения касаются не только кур, уток и индеек, но и фазанов, лебедей, цесарок и куропаток. Власти приняли решение отменить выставки, ярмарки и рынки, а также запретить перевозку птиц, даже если используется специализированный транспорт.

Птичий грипп представляет серьезную угрозу, поражая дыхательную и пищеварительную системы, а его смертность остается высокой. Основными переносчиками инфекции являются дикие птицы, а вспышки заболевания наносят значительный экономический ущерб.